Zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesindeki karayolunda İsmet Bekar yönetimindeki cip Rize istikametine ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sağ şeridinde bulunan H.Ç.'ye ait araca vurduktan sonra savrularak durakta bekleyen B.Y. idaresindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Bulunduğu araçta sıkışan ve ağır yaralanan İsmet Bekar (35) ve A.U. (20) Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak, olay yerine gelen ambulanslarla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan İsmet Bekar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada belediye otobüsünde bulunan yolculardan A.U. (20) F.N.Y. (25), Ö.A. (37), G.Z.E. (32) ve C.T. (19) hafif şekilde yaralandı. Ameliyata alınan A.U.'nun sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.