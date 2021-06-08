Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:04 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:19

Zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

’un ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

'un ilçesi Pelitli mahallesindeki karayolunda İsmet Bekar yönetimindeki cip istikametine ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sağ şeridinde bulunan H.Ç.'ye ait araca vurduktan sonra savrularak durakta bekleyen B.Y. idaresindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Bulunduğu araçta sıkışan ve ağır yaralanan İsmet Bekar (35) ve A.U. (20) Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak, olay yerine gelen ambulanslarla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan İsmet Bekar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada belediye otobüsünde bulunan yolculardan A.U. (20) F.N.Y. (25), Ö.A. (37), G.Z.E. (32) ve C.T. (19) hafif şekilde yaralandı. Ameliyata alınan A.U.'nun sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA