Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesindeki karayolunda Ercan Uçar yönetimindeki cip Rize istikametine ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sağ şeridinde bulunan H.Ç.'ye ait araca vurduktan sonra savrularak durakta bekleyen B.Y. idaresindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Bulunduğu araçta sıkışan ve ağır yaralanan 23 yaşındaki Ercan ve 20 yaşındaki Ayşenur Uçar çifti Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak, olay yerine gelen ambulanslarla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan genç çift kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazada belediye otobüsünde bulunan yolculardan F.N.Y. (25), Ö.A. (37), G.Z.E. (32) ve C.T. (19) hafif şekilde yaralandı.

Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.