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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:04

Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

’un ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

'un ilçesi Pelitli mahallesindeki karayolunda Ercan Uçar yönetimindeki cip istikametine ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sağ şeridinde bulunan H.Ç.'ye ait araca vurduktan sonra savrularak durakta bekleyen B.Y. idaresindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Bulunduğu araçta sıkışan ve ağır yaralanan 23 yaşındaki Ercan ve 20 yaşındaki Ayşenur Uçar çifti Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak, olay yerine gelen ambulanslarla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan genç çift kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazada belediye otobüsünde bulunan yolculardan F.N.Y. (25), Ö.A. (37), G.Z.E. (32) ve C.T. (19) hafif şekilde yaralandı.

Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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