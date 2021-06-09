27 yıl hapis cezası bulunan firari katil, drone destekli operasyonla yakalandı

Kayseri'de cinayet işlediği için 2006 yılında hapse mahkum edilen C.B, cezasının bitimine az bir süre kalınca yarı açık cezaevine nakledildi. Hakkında işlediği diğer davalar içinde kararların çıkmasıyla cezası 27 yıl 8 ay artan C.B, 2019 yılında yarı açık cezaevinden firar etti. İki yıldır firari olan C.B, için çalışma başlatan Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süreli teknik ve fiziki takip yaptı.

DRONE RESTEKLİ OPERASYONLA YAKALANDI

C.B'nin Hacılar İlçesi Akdam Mahallesindeki bağ evinde kaldığını belirleyen ekipler, Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından düğmeye bastı. Aranan şahıslar Büro Amirliği ekiplerine İHA Büro Amirliği ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyonda destek verdi. Drone ile havadan yapılan izlemenin ardından bağ evine operasyon yapan ekipler firari C.B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bağ evinde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ve tüfek içerisinde atışa hazır vaziyette 5 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda C.B ile birlikte yakalanan D.B'nin ise Melikgazi Aile İçi Bürosunca arandığı belirlendi. C.B emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.