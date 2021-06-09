Alanya'da 52 bin 639 kişi Covid-19 aşısı oldu

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı kitlesel korunma ve bağışıklık kazanımı adına uygulanan aşı çalışmaları Alanya'da hız kesmeden devam ediyor. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 52 bin 639 kişinin aşılama çalışmalarını başarıyla tamamlandı.

20 bin 321 kişi Sinovac, 32 bin 318 vatandaşa da Biontech aşısı yapıldı. Koordineli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülen aşılama çalışmaları ilçede vaka sayısında ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısında da ciddi oranda düşüş yaşanmasını sağladı. Aşı olmaya gelen vatandaşlar; aşılama ünitesi, aşı ve verilen hizmet hakkındaki görüşlerini dile getirdi.



"AŞI KUYRUĞU YOK HİZMET ÇOK"

"Handan Ağlargöz: Aşılama sistemi bizi takip ediyor biz sistemi değil. Aşı kuyruğu yok ama emek çok. Verilen hizmetten çok memnun kaldım. Tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Mikroplardan korunmak için aşı oluyoruz. Bu yüzden herkesi aşı olması gerektiğini düşünüyorum.

Aslı Oktar: Hiç tereddüt etmeden aşı oldum. Aşı başvurumu çok kolay bir şekilde yaptım. Hastanede sırada beklemeden geldim ve aşımı oldum.

Buket Yanık: Hastane çalışanları çok ilgiliydi ve mükemmel bir şekilde ilgilendiler. Sıra beklemeden çok rahat bir şekilde aşımızı olduk. Verilen hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.



"GAYET GÜVENLİ ŞARTLARDA HIZLI BİR ŞEKİLDE AŞIMIZI OLDUK"



Ersan Odabaşı: Aşımızı olurken sağlık çalışanlarımız çok yardımcı oldular. Gayet güvenli şartlarda hızlıca aşımızı olduk. Bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Metin Demirel: Hiç sıra beklemeden 2. Doz aşımı oldum. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok başarılı bir hastane. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"VERİLEN HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ"



Gülay Bilge: Elimizden geldiğince pandemi kurallarına uymaya çalışıyoruz. Doktorlar, aşı olduğumuz zaman hastalığı daha hafif atlatacağımızı söylüyorlar. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Baki Aydır: Sıra beklemeden aşımı oldum. Herkes gelip burada güvenle aşısını olabilir. Hastane personellerine teşekkür ederim.



Cengiz Yurdagül: Hiçbir sıkıntı yaşamadan aşımı oldum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."