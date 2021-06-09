Alman öğretim görevlisine öğrenci tuzağı! Tacizci diye iftira atıp görevden aldırdılar

Öğretmeninin ev aradığını bilen genç kız, Zeyer'i kendi oturduğu daireye yakın bir yerde kiralık ev olduğunu söyleyerek evine davet etti. Kiralık eve baktıktan sonra daveti kabul eden Zeyer, Gözde Y., ile evinde yakınlaştı ve yaklaşık 1 ay kadar sevgili olarak görüşmeye başladılar.