Alman öğretim görevlisine öğrenci tuzağı! Tacizci diye iftira atıp görevden aldırdılar

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Alman Marttı Zeyer öğrencileri tarafından tuzağa çekilerek iftiraya maruz kaldığını anlattı. Olay geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesinde meydana geldi. 2015 yılından beridir Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Marttı Zeyer, 2017 yılında Almanca dersine girdiği Gözde Y., ile tanıştı.
DUYGUSAL HİSLER BESLEYİNCE DERSLERE GİRMEDİ
4-5 hafta kadar Almanca dersine giren Gözde Y., iddiaya göre bir süre sonra öğretim görevlisine duygusal anlamda birşeyler hissetmeye başlayınca derslere girmemeye başladı.
Öğrencisinin derslere girmediğini fark eden Marttı Zeyer, genç kızı okulda gördüğünde bu durumu kendisine sordu. Gözde Y., hocasına çok fazla dersi olduğunu bu nedenle gelmediğini söyledi.
EVİNE DAVET EDİP SEVGİLİ OLDULAR
İkili okulda yaptıkları konuşmanın ardından yine iddiaya göre arkadaş olarak dışarıda görüşmeye başladı. Marttı Zeyer o dönemde ev arıyordu.
Öğretmeninin ev aradığını bilen genç kız, Zeyer'i kendi oturduğu daireye yakın bir yerde kiralık ev olduğunu söyleyerek evine davet etti. Kiralık eve baktıktan sonra daveti kabul eden Zeyer, Gözde Y., ile evinde yakınlaştı ve yaklaşık 1 ay kadar sevgili olarak görüşmeye başladılar.
KISKANÇLIK KRİZİ İLİŞKİYİ BİTİRDİ
İkili çeşitli konferanslara birlikte katılıp görüşmeye devam ederken Gözde Y., kıskançlık yapmaya başlayınca Marttı Zeyer ilişkiyi sonlandırdı. İkili uzunca bir süre görümeyi kesse de Zeyer genç kıza mail atıyordu. Aradan geçen yaklaşık 1 yıl sonra üniversitenin 16 bin kişilik grubunda aleyhine yazılar yazıldığını gören öğretim görevlisi şoke oldu.
SOSYAL MEDYADAN LİNÇ EDİLDİ, GÖREVDEN ALINDI
Gözde Y.'nın hakkında başlık açtığını gören Marttı Zeyer, diğer öğrencilerle birlikte tacizci olarak anıldığını ve linç edildiğini gördü. Hakkında birkaç öğrencinin kendisi tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığı yönünde yazılar yazıldığını gören öğretim görevlisinin görevine üniversite yönetimi tarafından son verildi.
ÖĞRENCİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan linç sonrası üniversitede ki görevine son verilen Zeyer kendisini hedef haline getiren 3 öğrencisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvuru üzerine ifadesi alınan Marttı Zeyer'in şikayeti sonrası 3 kız öğrenci hakkında savcılık taarafından soruşturma başlatıldı.