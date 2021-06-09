Amasya'da sağlık görevlilerine ve askerlere müze ücretsiz

Amasya Belediyesi pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon açısından destek olmak amacıyla müzelerde ücretsiz hizmetine devam ediyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgınla mücadelede sağlık görevlileri büyük bir özveri ile çalışırken bizlerde Amasya Belediyesi olarak sağlıkçılara küçük bir jestte bulunduk. İlimizde bulunan ve Belediyemize ait müze hizmetlerinden Sağlık Görevlileri ve Şehrimizde Askerlik Yapan Erlerden ücret talep etmiyoruz." dedi

Amasya'nın kültür ve tarih şehri olduğunu belirten Başkan Sarı "Sağlıkçılarımız bu süreçte gece gündüz demeden, aileleriyle kısıtlı zamanlarda görüşerek bizlere hizmet verdiler. Bizler de kendileri için müzelerimizde ücretsiz hizmet vererek bir nebze de olsa aileleriyle keyifli vakit geçirmelerine katkıda bulunmak istedik. Ayrıca şehrimizi tanıtmak amacıyla Amasya'mızda askerlik yapan erlerimize de müzelerimiz ücretsiz hizmet vermektedir. Böylece hem şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz hem de misafirlerimize keyifli bir gezi fırsatı sunuyoruz" dedi.

Amasya'da Ferhat İle Şirin Aşıklar Müzesi, Hat Müzesi, Tıp Müzesi, Amasya Kalesi gibi ören yerleri ve müzelerden pandemi döneminde Sağlık Görevlileri ve Amasya'da Askerlik Yapan Erlerden ücret talep edilmiyor.