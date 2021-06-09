Anneanne ile torunu ölmüştü... Zanlıdan tuhaf savunma: Benimki hastalık

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan ikamette 28 Temmuz 2020 tarihinde şüpheli Ahmet Tülek tarafından çıkartılan yangın sonucunda Elanur Şelimen ve Suna Urtanur'un öldüğü, Elif Şelimen, Zeynep Şelimen ve Can Sezer Urtanur'un ise yaralandığı olay ilgili soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklanan Tülek hakkında yangın çıkarmak suretiyle iki kişinin ölümüne neden olma suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs suçundan 3'er kez 13 yıldan 20 yıla kadar , iki dairenin yangın nedeniyle zarar görmesi nedeniyle de ikişer kez mala zarar verme suçundan 4 yıldan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Tülek cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Duruşmaya Maktul Suna Urtanur'un kızı Nazlı Urtanur, maktul Elanur Şelimen'in annesi Elif Şelimen ile babası Onur Şelimen katıldı.

"BENDE YANGIN ÇIKARMA HASTALIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Duruşmada savunma yapan tutuklu Sanık Ahmet Tülek, "Ben cezaevinden yeni çıkmıştım. Psikolojik olarak bunalıma düştüm. Neden yaptığımı bilmiyorum. Birden bire oluşan bir şeydi. Ölenleri ve ailelerini tanımam. Beni kimse yönlendirmedi. Kendi başıma yaptım. Olay günü binanın içine girdim. Bodrum katta kanepeler vardı. Yanımda sadece çakmağım vardı. Kanepeleri tutuşturup dışarı çıktım. Dumanlar çoğalınca telaşa kapıldım. Doğalgaz vanasını kapattım. Oradakileri uyardım. Vatandaşlarla birlikte yardımcı oldum. Arka tarafa dolaştım orada giriş varmış. Ateş ve dumanın olduğu yere gittim. Hatta su taşıdım. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Bir psikiyatrik tedavi görmedim. Kurumda psikologla görüştüm. Bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylediler. Bende böyle bir hastalık var mı bilmiyorum. Varsa tedavim yapılsın istiyorum. Karşı taraftan özür diliyorum. Olayda üzerim kirlendi. Eve temiz gitmek için otelde üstümü çıkarıp çöpe attım. Duş aldıktan sonra eve gittim. Binaya rastgele girdim özel bir nedeni yoktu. Böyle bir olay yaşanmasından pişmanım" diye konuştu.

"ALLAH'INDAN BULSUN"



Duruşmada söz verilen müşteki Onur Şelimen "Maktul Elanur kızımdır. Ben olay sebebiyle yaralanmadım. İşe gitmek için evden çıktım. Ben gittikten sonra olay gerçekleşmiş. Ne diyeyim Allah'ından bulsun" dedi.



Müşteki Can Sezer Urtanur ise şunları söyledi: "Maktul Suna Urtanur annemdir. Olayda yaralandım. 15 gün hastanede tedavi gördüm. Sanık param yoktur diyor ama otelde üstünü değiştirmiş. Bu olayı tek başına yaptığını düşünmüyorum. Daha detaylı araştırma yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılsın"

Müştekinin bu sözlerinden sonra sanık Tülek'e otele gitmek için parayı nereden bulduğu soruldu. Sanık Tülek "Olaydan sonra babamı arayıp cezaevinden çıkığımızı ve paramın olmadığını söyledim. Bana 500 TL para yolladı. O parayla otele gidip üzerimi değiştirdim." diye cevapladı.



"SOLUDUĞUMUZ ŞEY PETROLDÜ"

Maktuller Elanur Şelimen'in annesi, Suna Urtanur'un ise kızı olan müşteki Elif Şelimen ise "Olayda yaralandım. Sadece çakmakla yapılacak bir şey değildi. Dışarı çıkmaya çalışırken yerler kaygandı. Soluduğumuz şey petroldü. 1. Kattaydık. Merdivenler bile kaygandı. Bu olay bir pardonla geçiştirilebilecek bir olay değil. Annem ve 9 yaşındaki kızım hayatta değil. Şikayetçiyim. İçerden çıkmasın" dedi.



"İKİ CAN GİTTİ"



Maktul Suna Urtanur'un kızı Nazlı Urtanur beyanında "1 yıldır kötü günler geçiriyoruz. İki can gitti. biri 56 yaşında diğeri 9 yaşındaydı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza bırakıyorum" dedi.

Ölen Elanur Şelimen'in 5 yaşındaki kardeşi Zeynep Şelimen'le Adli Görüşme Odasında konuşan görevli pedagog duruşmada ifade verdi. Pedagog ifadesinde küçük kızın söylediklerini şu şekilde aktardı: "Ablam ile anneannem yatıyordu. Dayım da salonda tek yatıyordu. Ben de annemle yatıyordum. Ses geldi. annem beni kucağına aldı. Biz merdivenlerden kaydık. Dayım bize dışarı çıkın diye itekledi. Annenannem ve ablam öldü. Yapanı görmedim. Hiçbir ses duymadım. Sadece dışarı çıkın sesini duydum. Dışarı çıktık. Yüzüme su vurdular. Hastaneye gittik. Benden kan aldılar orada ağladım" diye konuştu.



Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor aldırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.