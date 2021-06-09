Arabada EURO 2020 heyecanı

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, UEFA tarafından düzenlenen ve ülkelerin milli takımlarının Avrupa'nın en büyüğü olmak için yeşil sahada ter döktüğü, EURO 2020 futbol turnuvasında A Mili Futbol Takımı'nın tüm grup maçlarını dev ekranlarda yayınlayacak.

KISITLAMADAN MUAF TUTULACAK

EURO 2020'de Türkiye'nin maçlarını Yüreğir Millet Bahçesi'nde kurulacak dev ekranlarda izlemek isteyen sporseverler etkinliğe araçları ile katılabilecekler. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde araçlarından inmeden dev ekranlardan maçı izleme şansına sahip olacak Adanalılar, maç esnasında yapılacak frekans duyurusu ile maçın sesini araçlarındaki radyolardan duyacaklar. Valilikten alınan izinle Yüreğir Belediyesi tarafından maç esnasında dağıtılacak biletlerle etkinliğe katılanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Adanalıları etkinliğe davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "11 Haziran Cuma günü saat 22.00'de büyük heyecan başlıyor. Biz yine çok güzel bir etkinlik planladık. Dev ekranlarımızı kuruyoruz. Milli heyecanı Adanalı hemşerilerimizle birlikte yaşayacağız. Tüm tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimiz de zaten yine kendi araçlarında olacaklar. Gazoz, çerez ve sürpriz ikramlarımız olacak. Tüm halkımızı etkinliğimize davet ediyor, milli takımımıza başarılar diliyorum." dedi.