Aranması bulunan 6 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ağır suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında yerleri tespit edilen 6 şahsa yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapse çarptırılan Barış S., kasten öldürme suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Çağdaş K., Nitelikli yağma suçundan 10 yıl hapis cezası alan Erkan B., hırsızlık suçundan 5 yıl ceza alan Gökhan B.,yine hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay ceza alan ve 19 bin lira idari para cezasına çarptırılan Abdülkadır G. ile çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 8 ay ceza alan Yılmaz Ş. yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.