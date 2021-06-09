Babalar Günü tarihi son günlerde milyonların gündeminde yer alıyor. Babalarına alacakları hediye ve atacakları mesaj için hazırlıksız yakalanmak istenmeyenler babalar günü ne zaman hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiye göre; Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü tarihi hangi güne denk geliyor?
Hayatımızın en özel, en değerli varlıklarından biri olan babalarımız için her yıl Haziran ayında Babalar Günü kutlanıyor. 2021 Babalar Günü tarihi yaklaşırken sorgulamalarda hız kazandı. Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3. pazar günü kutlanan özel bir gündür.
Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Bu özel günün kutlandığı gün her yıl değişiklik göstermekte, bu sebeple tarihi sürekli olarak merak edilmektedir. Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...
Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar günün kutlu olsun.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.