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Giriş Tarihi: 9.6.2021 15:43

Banyoda düştü kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Banyoda düştü kurtarılamadı

İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak Balaban Sitesinde ikamet eden, Alaeddin Orhan(64) evinin banyosunda düşerek hayatını kaybetti.

İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde oturan SEKA emeklisi Alaeddin Orhan, evde banyoya girdikten sonra uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenen ve kendisini kontrol etmeye gelen yakınları, Orhan'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldı. Hemen hastaneye kaldırılan Orhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düşerken başını yere vurması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde durulan Orhan'ın cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerin ardından İzmit'e bağlı Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.

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Banyoda düştü kurtarılamadı
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