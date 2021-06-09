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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Başörtülü kadına termosla saldırdı

Şerif Can Şerif Can
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Başörtülü kadına termosla saldırdı

’nda Eray Ç. adlı kişi, başörtülü akademisyene “Siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerde oturun” deyip elindeki termosla saldırdı. Darp edilen kadın baygınlık geçirdi

'nda önceki gün yaşanan olay şöyle gelişti. Araştırma Görevlisi , Mıstık Parkı'nda arkadaşıyla otururken, Eray Ç. adlı bir kişinin sözlü saldırısına maruz kaldı. İddiaya göre, "Siz ve sizin gibileri burada istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, 'ya gidip oturun" dedi. Akkaya'nın "Rahatsız oluyorsan sen gidip başka yerde oturabilirsin" demesi üzerine Eray Ç. elindeki termosla genç kadına saldırdı. Eray Ç.'nin termosla başına vurup yumruk attığı Akkaya baygınlık geçirdi.



'KEDİYİ BAHANE ETTİ'
Olayın ardından şikâyetçi olan Neşe Nur Akkaya ifadesinde, "Sesini yükselterek, 'Gaziosmanpaşa'ya gidin, burada yaşayamazsınız. Kediyi darp ediyorsunuz' dedi. Sırtım dönük vaziyetteyken birden kafamı tuttu ve elinde bulunan cisimle yüzüme defalarca vurdu. Kendimi kurtarmaya çalışırken beni yere devirdi. Daha sonra gözüm karardı ve bir şey göremedim. Gözümü açtığımda bağırarak 'Kediyi darp etti, kediyi savundum' dedi. Çevrede bulunan vatandaşları bana saldırmaları için bu söylemlerine devam etti. Daha sonra polisler geldi, hastaneye gittim ve gözüme aldığım darbelerden dolayı rapor aldım" dedi. Şikâyet üzerine karakolda ifadesi alınan Eray Ç., serbest kaldı. Akkaya'nın kardeşi Mehmet Akif Akkaya nefret söyleminde bulunan ve ablasını darp eden bu kişinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Açılacak davaya müdahil olarak, saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" dedi.

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Başörtülü kadına termosla saldırdı
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