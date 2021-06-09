Bebeğini  bıçaklayarak öldürmüştü! Ağırlaştılmış müebbeti isteniyor

Kocaeli İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesinde 20 Ocak 2021 günü meydana gelen korkunç olayda, evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Merve T. (29), evinin banyosunda herkesten hamileliğini gizlemeyi başararak bir doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenilen genç kadın, daha sonra yeni doğan bebeğini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Eşi tarafından bulunan ve olay sonrası kendisi de yapmış olduğu doğum nedeniyle kanaması bulunmasu sebebiyle bir hastaneye kaldırılarak tedavi gören Merve T. Tedavisinin ardından gözaltına alınmış ve ifadesi sonrasında da tutuklanarak cezaevine konmuştu.

İDDİANEME KABUL EDİLDİ

Herkesi dehşete düşüren olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Merve T.'nin olay günü duşa girdiği ancak duşta çok uzun sğre kalması nedeniyle evde bulunan eşi Hakan T.'nin durumdan şüphelenerek kendisini kontrole gittiğinde , her yerin kan içerisinde kaldığı ve yerde yüzüstü bir bebek olduğunu gördüğü , Hakan T'nin eşine ne olduğunu sormasına rağmen kendisinden cevap alamadığını ve bebeği yerden aldığında ise boğazında kesiler olduğunu fark ettiğinin alınan ifadelerden anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca Hakan T.'nin daha sonra eşi ve bebeği alarak özel bir hastaneye götürdüğü, burada bebeğe yapılan kontrollerde ve sonrasında yapılan otopside bebeğin kesici ve delici alet ile 9 kez yaralandığı ve buna bağlı olarak öldüğü ifade edildi. Ayrıca Hakan T'nin öldürülen bebeğin biyolojik babası olduğununda tespit edildiği belirtildi.

BİLİNÇ DIŞI GERÇEKLEŞTİRDİM

Öte yandan olayla ilgili olarak ifadesi alınan Hakan T.'nin eşinin kilolu olması sebebiyle hamile olduğunu anlamadığı ve çocukları ile ilgili bir sorunlarının da olmadığını, ancak eşinin geçim sıkıntısından dert yandığını söylediği ve olay nedeniyle eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Olayı gerçekleştiren Merve T'nin ise iddianamede yer alan ifadesinde

olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği ve hamile olduğunu kendisininde bilmeyerek bilinç dışı vir eylem gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

DAVA BAŞLAYACAK

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan ve Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianeme doğrultusunda olayın zanlısı Merve T. İle ilgili olarak "Beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan, kendi çocuğuna karşı eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.Açılan davanın duruşmasına önümüzdeki günlerde başlanılması bekleniyor.