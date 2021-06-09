Bergama Belediyesi kendi elektriğini kendi üretecek

Tüm Türkiye için örnek bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Sarıcalar Mahallemizde 20 bin metrekarelik alana kuracağımız Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) inşasına başladık. GES Projemiz ile Belediyemize önemli ölçüde katkı sağlayacak, yıllık toplam 1 milyon 700 bin kilowat saat elektrik üreteceğiz. Yıllık ortalama 1,8 milyon Türk liralık elektrik üretimi yapacağız." dedi.

7.6 MİLYON LİRA

Projenin ihale bedelinin 7 milyon 650 bin lira olduğunu söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Projenin hayata geçmesi ile birlikte tükettiğimiz elektrik enerjisi giderlerinde yaklaşık yüzde 80 oranında bir tasarruf sağlayacağız. Santralde toplam 400 watlık 2 bin 900 adet güneş enerji paneli kullanacağız. Ayrıca alanda 1250 kilowatlık trafo yapacağız. Tesisten elde edilen enerjiyi 400 metre mesafelik bir bağlantı hattı ile ana enerji dağıtım hattına aktaracağız. GES Santrali alanının tel çitlerini yaptık. Şuan topraklama hatları tamamlanıyor. Ardından çelik konstrüksiyonları montajlayıp, güneş panelleri yerleştireceğiz. Santralimizi 7/24 güvenlik kameraları ile takip edeceğiz" dedi.

Koştu, tesisin Bergama'ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.