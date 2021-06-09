Bingöl'de fırtına çatıları uçurdu

Merkeze bağlı sanayi bölgesinde bulunan Tekstil kentte bir tekstil firmasına ait binanın çatısı etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle uçtu. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın etkisi ile uçan çatıların kereste ve saçları mahalle içerisinde cadde ve sokaklara dağıldı.

İş yeri işletmecisi Mümtaz Yetkin şunları söyledi," Korku ve paniğe neden olan afette şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binaların çatılarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgârın etkisiyle çatılarının uçtuğunu ifade ederek, mağdur olduklarını söyledi. Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses çıktı. Hemen yukarı çıktık rüzgâr çatıyı komple uçurdu." dedi.