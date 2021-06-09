BioNTech aşısını aile hekimleri de yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, BioNTech aşısının artık aile hekimleri tarafından da yapılabileceğini duyurdu. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Bugünden (dün) itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" dedi. Avrupa İlaç Ajansı'nın BioNTech'in aşı dolaplarında 2-4 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini açıklamasının ardından, Türkiye'de bin 500 hastanede altyapının olduğu belirlenmişti. Bakan Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelleri ile müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin de bugünden itibaren aşılanmasına başlanacağını bildirdi.