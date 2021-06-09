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Giriş Tarihi: 9.6.2021 18:39

Boğaz yolunda lüks araç alev alev yandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boğaz yolunda lüks araç alev alev yandı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde lüks bir araç bir anda alev alev yandı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı alevler içinde kalan aratan kendilerini dışarı atarak kurtuldular. Tamamen yanan lüks araç itfaiye tarafından söndürülürken bağlantı yolu trafiği yangın süresince trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş Bağlantı Yolunda saat 14.30 sıralarında 'in kullandığı otomobilin ön bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin içine duman dolmaya başlayınca Sert, otomobili yol kenarına çekerek arkadaşı ile kendini dışarı attı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi. Aracının yanışını çaresiz gözlerle izleyen Tuana Sert, arabanın önünden dumanlar çıkınca çantasını alıp arabadan dışarı çıktıklarını söyledi.

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Boğaz yolunda lüks araç alev alev yandı
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