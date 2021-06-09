Boğaz yolunda lüks araç alev alev yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş Bağlantı Yolunda saat 14.30 sıralarında Tuana Sert'in kullandığı otomobilin ön bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilin içine duman dolmaya başlayınca Sert, otomobili yol kenarına çekerek arkadaşı ile kendini dışarı attı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi. Aracının yanışını çaresiz gözlerle izleyen Tuana Sert, arabanın önünden dumanlar çıkınca çantasını alıp arabadan dışarı çıktıklarını söyledi.