Çöpe atılan hastane parası için seferber oldular

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ayşe Mutlu, içerisinde 7 bin Türk liralık hastane parası olan poşeti, evini temizlediği sırada atık sanarak çöp kutusuna attı. Çöpü boşalttıktan sonra parayı çöpe attığını fark eden kadın, oğlu Osman Mutlu'ya haber verdi. Osman Mutlu ise Ortahisar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek paranın bulunması için yardım istedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli iki personel Yalı mahallesinde bulunan yer altı çöp konteynerinin içine girerek kadının çöpünü bularak parayı bularak teslim etti. Mutlu'nun oğlu Osman Mutlu, Ortahisar Belediye personelinin ilgisi sonrasında Başkan Ahmet Metin Genç'i ziyaret ederek teşekkür etti.

Başkan Ahmet Metin Genç, çöpte parayı arayan ve bulup yaşlı kadının oğluna teslim eden temizlik 2 işçiye başarı belgesi ile ödüllendirdi.