Şişli, Nişantaşı'nda, önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kapüşon ve cerrahi maskeyle yüzlerini gizleyen iki şüpheli, bellerinden çıkardıkları tabancalarla döviz bürosuna girerek soygun girişiminde bulundular.





PARA KOYMASINI İSTEDİ

Soygun girişiminde bulunan şüphelilerden birisi, tabancasını veznedeki kadına doğrultarak, uzattığı poşete para koymasını istedi. Kadının 'Ne parası, bana niye silah çekiyorsunuz' demesi üzerine, diğer şüphelinin kasanın giriş kapısına doğru yönelmesi ile olayı gören yabancı uyruklu şahıs silahı görerek çığlık attı. İşyeri sahibinin olaya müdahalesi ile silahla döviz bürosunu soymaya gelen iki şahıs olay yerinden kaçmaya başladı.

Döviz bürosunu soymaya çalışan şahsı iş yeri sahibi yakalayıp polise teslim etti | Video





SOYGUN YAPMAK İSTEYENLERİ İŞYERİ SAHİBİ KOVALAYIP YAKALADI



O sırada, dışarıdan iş yerine doğru yürüyen döviz bürosu ortaklarından Rasim Seferoğlu, bağrışları duyarak koştu. Vezne çalışanından soygun girişimini öğrenen Seferoğlu, komşu esnafla birlikte şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerden biri yaklaşık 1 buçuk kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanırken, diğeri izini kaybettirdi. Seferoğlu ve esnaf arkadaşları şüpheliyi, o sırada başka bir olay için orada bulunan polise teslim etti.