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Giriş Tarihi: 9.6.2021 09:09 Son Güncelleme: 9.6.2021 09:09

: Pc Bilgisayar İçin Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar: Pc Bilgisayar İçin Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar

Hem bilgisayar hem de oyun dünyasının hızla gelişen teknolojileri ile birlikte oyunlar neredeyse gerçek denilebilecek görüntüleri ile birlikte yediden yetmişe herkesin dikkatini çekmeye başladı. Ancak böyle oyunlar oynayabilmek için sahip olduğunuz bilgisayarın sisteminin yeterince güçlü olması gerekmektedir. Düşük sistemli bilgisayara sahip olan kullanıcıların oynayabileceği yüksek görüntü kalitesine sahip oyunlar mevcuttur. Sizler için bu yazımızda düşük sisteme sahip bilgisayarlarda oynanabilecek oyunları derledik. İşte PC (bilgisayar) için ...

Özellikle genç kitlenin hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan bilgisayar oyunlarının pek çok çeşidi bulunmaktadır. Herkesin zevkine göre çokça oyun bulunmaktadır. Fakat bu oyunları isteyen herkes bilgisayarlarına yükleyememektedir. Özellikle düşük sisteme sahip bilgisayarları olan oyuncular daha yüksek sisteme sahip olan oyunları bilgisayarlarına kuramamaktadır. Bazı oyuncular ise yüksek sistem gereksinimli oyunları tercih etmemektedir. Hem düşük sistemli bilgisayarlar için hem de düşük sistemli bilgisayarları için bulunmaktır. İşte düşük sistem gereksinimli oyunlar…

DÜŞÜK SİSTEM GEREKSİNİMLİ OYUNLAR

  • Super Meatboy (ücretli)

Sistem gereksinimleri:

RAM: 1 GB

Depolama: 300 MB

  • Mafia 2 (ücretli)

Sistem gereksinimleri:

RAM: 1.5 GB

Depolama: 8 GB

  • Portal 2 (ücretli)

Sistem gereksinimleri:

RAM: 2 GB

Depolama: 8 GB

  • Dragon Age Origins (Ücretli)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 1.5 GB

Depolama: 20 GB

  • Baldur's Gate Enhanced Edition (Ücretli)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 512 MB

Depolama: 3 GB

  • Fallout Shelter (Ücretsiz)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 2 GB

Depolama: 2 GB

  • Alien Swarm (Ücretsiz)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 2 GB

Depolama: 4 GB

  • League of Legends (Ücretsiz)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 2 GB

Depolama 12 GB

  • Counter Strike: Global Offensive ( Ücretsiz)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 2 GB

Depolama: 15 Gb

  • Line of Sight ( Ücretsiz)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 2 GB

Depolama: 8 GB

  • To the Moon (Ücretli)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 512 Mb

Depolama: 100 Mb

  • This War of Mine (Ücretli)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 2 GB

Depolama: En az 5 GB

  • Dead Cells ( Ücretli)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 2 GB

Depoalama: 500 Mb

  • War Rock:

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 9 GB kullanılabilir alan

  • Path of Exile (Ücretsiz)

Sistem Gereksinimleri:

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 32 GB kullanılabilir alan

4 GB RAM İLE OYUN OYNANIR MI?

Oyun oynayan insanların akıllarına takılan pek çok soru bulunmaktadır. Bu soruların arasında ise ' 4 GB RAM ile oyun oynanır mı?' sorusu da yer almaktadır. Oyun oynayan çoğu insan yüksek Gb RAM'ler ile rahatça oyun oynamak ister. Fakat günümüz şartlarında bütçeler el vermediğinden dolayı oyuncuların %40'ı 4 Gb RAM kullanmakta. Elbette 4 GB RAM ile de oyun oynanabilmektedir sadece uygun olan oyunları bulmak gerekir.

BİLGİSAYARIMIN HANGİ OYUNLARI KALDIRDIĞINI NASIL ANLARIM?

Özellikle son dönemlerde oyun oynayan insanların sayısı oldukça artmıştır. Bununla birlikte oyunlar ve bilgisayar ile ilgili olarak da akıllara takılan soru sayısı artmıştır. Bilgisayarların hangi oyunları kaldırdığını anlamak için istediğiniz arama motoruna 'Bilgisayarım hangi oyunları kaldırır' anahtar kelimelerini girerek ilgili sitelere ulaşabilir sonrasında istenilen adımları gerçekleştirerek bu sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızın sahip olduğu ekran kartı, RAM ve işlemci gibi bilgiler ile oynamak istediğiniz oyunun bilgilerini karşılaştırıp anlayabilirsiniz.

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Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar: Pc Bilgisayar İçin Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar
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