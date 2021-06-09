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Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:21

’da bir mezra karantinaya alındı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzincan’da bir mezra karantinaya alındı

’ın Kemah ilçesine bağlı Çaltı köyü Yeşilyurt Mezrasında koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince 14 gün süreli karantina uygulanmasına karar verildi.

Kemah İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mezrada yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda "Çaltı köyü Yeşilyurt Mezrasında pozitif vaka sayısında artış görüldüğünden korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 09.06.2021 tarihi itibariyle 14 gün süreli karantina (tam kapanma) uygulaması başlatılmıştır." denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirleri 14 gün sürecek.

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Erzincan’da bir mezra karantinaya alındı
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