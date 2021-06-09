Eşini ve 2 yaşındaki kızını kaynar suyla yakmıştı! Ali Ay hakkında istenilen ceza belli oldu

9 Ocak günü merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda Rukiye Ay, 5 yıl önce evlendiği oto tamircisi Ali Ay'ı kahvaltı yapması için uyandırdı. Kahvaltı sofrasına gelen Ali Ay, tartıştığı eşinin ve 2 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine sıcak su döktü. Yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ali Ay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın avukatlarının itirazları üzerine tekrar gözaltına alınan Ali Ay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI'
Öte yandan davanın seyrini değiştirecek adli tıp raporu da mahkemeye ulaştı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana bilim Dalında hazırlanan raporda, Rukiye Ay'ın tüm sırt bölgesi ve iki omuz bölgesinde birinci ve ikinci derecede yanık olduğu, sağ kalçada ikinci derecede yanık olduğu, her iki omuz bölgesi dahil olmak üzere enseye uzanan yanığın ikinci ve birinci dereceden olduğu belirtildi.
Ayrıca Rukiye Ay'ın yaralanmasının basit tıbbı müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, kişiye acı veren, sağlığını ve algılama yeteneğini bozan durum oluşturduğunu, yaşamını tehlikeye sokmadığını, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı ve vücutta kemik kırığına neden olmadığı, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olmadığı, konuşmasının ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olmadığı, iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa ve bitkisel hayata girmesine neden olmadığı da belirtildi.
'BANA KARŞI GELDİĞİ İÇİN BU OLAY YAŞANDI'
Hakkında, 'Eşe karşı silahla yaralama, alt soya karşı silahla yaralama ve tehdit suçlarından' iddianamede düzenlenen Ali Ay'ın Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ali Ay savunmasında, 'Kesinlikle eşime ve kızıma karşı kasten ve bilerek bir şey yapmadım. Eşim bana saldırdığı, bana karşı geldiği için bu olay yaşanmıştır. Kızama karşı bir eylemim olmamıştır. Tahliyemi istiyorum' dedi.
SANIK AVUKATI: RUKİYE BU OLAYI PLANLADI
Öte yandan duruşmada söz alan Ali Ay'ın kadın avukatının söyledikleri ise şaşırttı. Müvekkilinin cani olmadığını belirten avukat, 'Bu adam cani bir adam olsa kendisini aldatan eşini affeder miydi? Boşanma dosyasını geri çeker miydi? Rukiye Ay eşini aldattı. Ali ise çocuğu için onu affetti ve evliliğini sürdürdü. Rukiye bu eylemi tasarladı.
Ali'nin elinde çaydanlık varken ona tırnakları ile saldırdı. Bu nedenle Ali'de refleks olarak suyu döktü. Rukiye bir plan ve proje çizip onu uygulamış. Önceden hazırladığı bir çantada evde bulundu. Deprem çantası gibi önceden hazırlamış çantasını. Cani ve bunu yapacak bir adam olsa ilk başta aldatıldığında yapardı. Ali böyle bir adam olmadığı için yapmadı' diye konuştu.
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Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı mütaalasını açıkladı. Mütaalada, Eylül Tuana'nın sağ bacağında ikinci derece yanık oluştuğu, yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilebilir olduğu, Rukiye Ay'ın yaralanmasının ise basit tıbbı müdahale ile giderilemez olduğu, Ali Ay'ın Rukiye Ay'a karşı 'sair tehdit ve eşe karşı silahla yaralama', Eylül Tuana'ya yönelik ise, 'alt soya karşı silahla olası kastla yaralama' suçları işlediği ve bu kapsamda cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, Ali Ay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.