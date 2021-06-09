Eşini ve 2 yaşındaki kızını kaynar suyla yakmıştı! Ali Ay hakkında istenilen ceza belli oldu





Ali'nin elinde çaydanlık varken ona tırnakları ile saldırdı. Bu nedenle Ali'de refleks olarak suyu döktü. Rukiye bir plan ve proje çizip onu uygulamış. Önceden hazırladığı bir çantada evde bulundu. Deprem çantası gibi önceden hazırlamış çantasını. Cani ve bunu yapacak bir adam olsa ilk başta aldatıldığında yapardı. Ali böyle bir adam olmadığı için yapmadı' diye konuştu.