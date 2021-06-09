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Haberler Yaşam Haberleri Esnafa hibe desteği başvuru ekranı: E devlet ile Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.6.2021 00:28 Son Güncelleme: 10.6.2021 00:29

başvuru ekranı: E devlet ile nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak?

Esnafa hibe desteği başvuru ekranı: E devlet ile Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak?

başvurusu, koronavirüs salgınından negatif etkilenen vatandaşların gündeminde bulunuyor. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvurusu devam edilirken, esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere gelir kaybı desteği ödemesi yapılacak. Pandemi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara bir defaya mahsus olarak ödenecek olan destek ödemesinin tüm detaylarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş kamuoyuna duyurmuştu. Buna göre; başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman ödenecek? ile 3000 TL - 5000 bin TL esnaf hibe desteği ekranı ve tüm detayları…

Pandeminin ekonomik anlamdaki kötü etkileri sebebiyle başvurusu devam ediyor. Bakanlık tarafından yürütülen gelir kaybı desteği ödemesi başvuru ekranı ve sonuç sorgulama e devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödemeler 5 bin TL ve 3 bin TL olarak iki farklı şekilde ödenecek olup, NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin, nasıl ve ne şekilde yararlanabileceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 23 Haziran'a kadar devam edecek olan nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak? İşte e devlet başvuru ekranı ve destek paketine ilişkin yapılan tüm bilgiler…

3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLER ALABİLECEK?

Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik için başvuruların 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay içinde üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini ifade etti.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde verecekleri 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs 2021'den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf, sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlerin faydalanacağını vurgulayan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIK DUYURDU!

'3 MİLYAR 472 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır" denildi.

TC KİMLİK SIRALAMASI İE HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. Buna göre, hibe desteği ödemeleri T.C. kimlik no sıralamasına göre aşağıda yer alan tarihlerde yapılacak.

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Esnafa hibe desteği başvuru ekranı: E devlet ile Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak?
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