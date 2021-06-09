Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç askıda kaldı: 2 yaralı

Kaza,00.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde Osman Volkan Gül ile Aykut Örnek'in bulunduğu sürücüsünün kim olduğu belirlenemeyen 48 BZ 987 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak cadde kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Hızını alamayan araç daha sonra yol kenarındaki aydınlatma direği ile ağaçlık alan arasında askılı kaldı.



2 KİŞİ YARALANDI



Kazada araçta bulunan Osman Volkan Gül ile Aykut Örnek, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaz olmaması için yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Aykut Örnek ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yaralı Osman Volkan Gül olay yerinde ayakta tedavi edildi.





ASKIDAKİ ARAÇ KURTARILDI



Askıda kalan araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarılacak otoparka çekildi. Olay yerinde bulunan Osman Volkan Gül, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.