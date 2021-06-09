Eyyübiye Belediyesinden kapalı semt pazarı ve zabıta karakolunun temeli atıldı

Eyyübiye Belediyesi, Direkli mahalle sakinlerinin taleplerinden biri olan Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunun temelini, düzenlediği tören ile attı. Saha gezileri kapsamında Direkli mahalle sakinlerinin en önemli taleplerinden biri olan Kapalı Semt Pazarı için düğmeye basan ve yer sorununu çözen Başkan Kuş, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan alanda temel atma töreni düzenledi.

Törene; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Cuma Ağaç ve bölge sakinleri katıldı. 1600 metre karelik alanda yapılacak olan Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunun kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Kuş, "2 yıla çok şey sığdırdık. Şimdi bunları anlatmaya başlarsak çok vaktimizi alır. Sizleri bu sıcak altında bekletmeye gönlüm el vermiyor. Saha ziyaretleri kapsamında Direkli Mahalle Muhtarımız Mehmet Kestop'la birlikte vatandaşlarımızı ziyaret edip, taleplerini alırken bizlerden istedikleri bir semt pazarıydı. Ama malumunuz bu bölgede yer sıkıntısı var. Bunun için kolları sıvadık, çalıştık, uğraştık ve yer sorununu çözüme kavuşturduktan sonra hemen projemizi hazırladık. İhalemizi gerçekleştirdik. Hamdolsun şimdide modern kapalı semt pazarı ve zabıta karakolumuzun temelini atıyoruz. İnşallah gece gündüz demeden çalışıp, talepleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. Bölgemize şimdiden hayırlı olsun. " dedi.