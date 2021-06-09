Feci ölüm! 8 yaşındaki Ahmet korkunç şekilde can verdi...

Çocuğa ilk müdahaleyi yapanlardan adını söylemek istemeyen bir kişi, olayı şöyle anlattı; "Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım."

"Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?"