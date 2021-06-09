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Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:23 Son Güncelleme: 9.6.2021 14:24

Feci ölüm! 8 yaşındaki Ahmet korkunç şekilde can verdi...

DHA
Feci ölüm! 8 yaşındaki Ahmet korkunç şekilde can verdi...

'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

8 yaşındaki Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü.

İstanbul'da küçük Ahmet'in can verdiği feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Oturmak istediği mermerle boşluğa düştü

İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da küçük Ahmet'in can verdiği feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Oturmak istediği mermerle boşluğa düştü

Tedavi altına alınan 8 yaşındaki Ahmet Cebe yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

Çocuğa ilk müdahaleyi yapanlardan adını söylemek istemeyen bir kişi, olayı şöyle anlattı; "Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım."

"Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?"

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Feci ölüm! 8 yaşındaki Ahmet korkunç şekilde can verdi...
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