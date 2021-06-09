Fenomen medyuma suikast davasında flaş gelişme!





"BIÇAĞI SAPLADIĞINDA ÖL ÖL DİYORDU"



Muhammed Kırmızıkan ifadesinde, "Bu olayı, Enis Tığlı isimli kişinin azmettirmesi sonucunda gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben Enis Tığlı'nın dergahına gittim, geldim. Ben Enis Tığlı ile ilgili reddiyeler yazdım. Bu şahıs bu yüzden beni tehdit etmiştir. Hem Enis Tığlı, hem de müritleri tarafından 2015'ten beri tehdit ediliyorum. Bu olaydan sonra da tehdit edildim. Olay günü de Sabri Ahi isimli kişi bana saldırdığında 'Öleceksin' diyerek saldırmaya başladı. Bıçağı sapladığında 'Öl öl öl' diyordu. Yanındaki şahısta, 'Telefonunu kır, yardım çağıramasın' diyordu. Saldıranların hepsi de Enis Tığlı'nın müritleridir. Komşular bağırınca saldırganlar kaçmak istedi. Sabri Ahi ve yanındaki şahıs, 'Adam ölmedi, devam edelim' diye söyledi. Etraftaki komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar. İsteseydi beni öldürebilirdi. Zaten kalbime de hamle yaptı, ben elimle engel oldum" dedi.

PARA TRANSFERİ İDDİASI



Kırmızıkan, "Can Kölan'ın E.T. telefon görüşmeleri var. Olay gününden önceki tarihleri kapsayacak şekilde telefon görüşmelerinin istenmesini talep ediyorum. Can Kölan ile Mert Ceylan arasında 35 bin TL'lik bir para transferi oldu. Mert Ceylan'da bu parayı olay günü gelen saldırganlara dağıtmıştır. Bu nedenle de para transferine ilişkin kayıtların getirilmesini talep ediyorum" diyerek, şikayetçi olduğunu söyledi.