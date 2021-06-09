2021 yılının en önemli gökyüzü olacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması için nefesler tutuldu. Ay tutulmalarının gökyüzü bu önemli gecede güneş tutulmasına sahne olacak. Güneş Tutulması Kanada'da başlayacak olup, Sibirya'da sona erecek. Bu muazzam gökyüzü olayı heyecanla beklenirken, pek çok kişi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, nerelerden izlenebilecek sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 Ateş Çemberi Güneş Tutulmasına ilişkin detaylar;
2021 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 10 Haziran'da yaşanacak.
Peki, Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi?
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?
Tutulma, Kanada'nın kuzeyi, Grönland, Rusya'nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma:Kuzey Amerika'nın kuzeyi, Atlas okyanusu'nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.
'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?
Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.
Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.
Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.