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Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:11

’te balıkçının oltasına yavru köpekbalığı takıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Haliç’te balıkçının oltasına yavru köpekbalığı takıldı

’un altınboynuzu olarak bilinen ve temizlenerek eski günlerine çevrilmeye çalışılan ’te balıkçı ’ın oltasına, Haliç'te köpek balığı takıldı, Haliç’te ilk kez görülen 2 metre boyundaki köpek balığı yavrusu kıyıya çekilirken oltayı koparıp kaçtı.

'un temizlenen altınboynuzu 'te köpek balığı yavrusuna rastlanıldı. Balık tutmak için oltasını Haliçe sallandıran Balıkçı oltasına takılan ağır balığın köpek balığı yavrusu olduğunu görünce şok geçirdi. İlkkez böyle birşeyle karşılaştığını belirten balıkçı Mehmet Oral, "Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi.



Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm. Göz göze gelince misinayı koparttı. Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa Haliç?te köpek balığı görüyorum. Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir dedi. Oral'ın cep telefonuyla görüntüledi balık bir süre sonra gözden kayboldu.

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Haliç’te balıkçının oltasına yavru köpekbalığı takıldı
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