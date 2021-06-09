Hamam, sauna ve masaj salonları açık mı? Yeni normalleşme takvimine göre hamam, sauna ve masaj salonları ne zaman açılacak?

1 Haziran'dan itibaren kafe, kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, bilardo salonları, elektronik oyun yerleri, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik park gibi yerler faaliyete geçti. Söz konusu işletmelerin Pazar harici faaliyette olmasına izin verildi.

MASAJ SALONLARI VE HAMAMLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları, masaj salonları, nargile kafeler, gazino, taverna, birahane gibi iş yerleri ikincil öncelik olarak görüldüğü için açılışı ertelenen yerler arasına girdi. Ancak Perşembe günü toplanacak olan Kabine'de bu iş yerleri hakkında yeni bir karar çıkması bekleniyor.

Perşembe günü düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda söz konusu mekanların açılması kararı verilirse önümüzdeki haftalarda bu işletmeler faaliyete geçebilecek. Ancak bu karar Haziran sonuna bırakılırsa söz konusu mekanların açılması Temmuz ayını bulabilir.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR - 31 MAYIS 2021

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.