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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Hamile eşini katleden zanlıya ağır müebbet

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Hamile eşini katleden zanlıya ağır müebbet
'da 5 Eylül 2020'de 18 yaşındaki iki aylık hamile eşi Sevilay Kaya'yı katleden Azerbaycanlı koca Vüsol Oruçov hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dini nikâhlı 18 yaşındaki karısını boğazını keserek öldürdükten sonra başını vücudundan ayıran katil zanlısı Oruçov, eşinin kanıyla duvara, "İhanetin bedeli ölümdür" diye yazmış, ifadesinde ise "Bana, 'Seninle olan ilişkim bitti. Para vereceksin, çocuğu aldıracağız. Sen yoluna ben yoluma gideceğim' dedi" iddiasında bulunmuştu.

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Hamile eşini katleden zanlıya ağır müebbet
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