Hamile eşini katleden zanlıya ağır müebbet

İstanbul
'da 5 Eylül 2020'de 18 yaşındaki iki aylık hamile eşi Sevilay Kaya'yı katleden Azerbaycanlı koca Vüsol Oruçov hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dini nikâhlı 18 yaşındaki karısını boğazını keserek öldürdükten sonra başını vücudundan ayıran katil zanlısı Oruçov, eşinin kanıyla duvara, "İhanetin bedeli ölümdür" diye yazmış, ifadesinde ise "Bana, 'Seninle olan ilişkim bitti. Para vereceksin, çocuğu aldıracağız. Sen yoluna ben yoluma gideceğim' dedi" iddiasında bulunmuştu.