Hatay’a bir müze müjdesi daha

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Saray Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapının restore edildikten sonra Hatay Edebiyat Müzesi olacağını müjdesini verdi. Gelişmeden büyük sevinç duyduklarını belirten Yayman, "Sürekli Hayat'ı müzeler şehri yapacağımızı ve kültür turizminin başkenti haline getireceğimizi dile getiriyoruz. İşte Edebiyat müzemiz bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır." dedi.

GÖZ DOLDURMAYA DEVAM EDİYOR

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve şimdi TBMM Dijital Mecralar komisyon Başkanlığı görevini yürüten AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın kültür sanat yatırımlarıyla göz doldurmaya devam ettiğini söyledi. Yayman, Uzun çarşı ve Kurtuluş caddesindeki restorasyonların sürdüğünü Arsuz ve Kırıkhan kütüphaneleri kitapseverlerin hizmetine sunulurken Payas Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldığını belirtti.

KÜLTÜR TURİZMİNİN BAŞKENTİ

Hatay Millet Bahçesi'nin içine Hatay'a yakışır dev bir kültür merkezi planlandıklarını belirten Hüseyin Yayman Antakya içinde bir müjdeli haber verdi. Antakya Saray Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapının restore edilerek Hatay Edebiyat Müzesi olacağını söyleyen Yayman, "Son 3 yıldır Hatay'ı müzeler şehri yaparak kültür turizminin başkenti haline getireceğimizi dile getiriyoruz. İşte Edebiyat müzemiz bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır" diyerek sözlerini tamamladı.