HDP’li belediyelerle PKK’ya finans sağlamakla suçlanıyordu

Diyarbakır'da PKK terör örgütüne finans sağladığı öldürülen bir teröristin üzerinde çıkan dokümanlarla tespit edilen ve hakkında terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan dava açılan işadamı Mehmet Çelik Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Kararı Bölge İstinaf Mahkemesine taşıyan Çelik, Diyarbakır dışında, Irak'ın Duhok ve Erbil kentlerinde de müteahhitlik yaptığını, oğlunun Kobani'de terör örgütü saflarında öldürülmesinden sonra o dönem BDP adıyla faaliyet yürüten partiden kendisini arayan bir kişinin görüşmek istediğini ancak kabul etmediğini belirtti. Kendisine ait akaryakıt istasyonunda bir çeşme yapıldığını ve oğlunun kod ismi olan "Kandil Amed'in hayratıdır" şeklinde yazı yazıldığını, ancak bu yazılı kendisinin yazdırmadığını ve fark edince kaldırdığı iddiasında bulundu. Kobani'den gelen mültecilerin barındığı kampa maddi destek sağladığını, PKK'ya finans sağlamadığını belirten Çelik, bugüne kadar 7 bin konut inşa ettiğini, popüler biri olduğu için kendisine iftira atıldığını belirterek beraat talebinde bulundu.

GİZLİ GÖRÜŞMELERİNİ WHATSAPP ÜZERİNDEN YAPMIŞ

Dosyayı esastan inceleyen Bölge İstinaf Mahkemesi Terör Ceza Dairesi, Lice'de öldürülen PKK'nın bölge sorumlusu Azat Farkin kod adlı Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçen dokümanlarda sanığın adı, soyadı, cep telefonu ve şirketinin tam açılımı ile yanına artı işareti bırakıldığına dair bilgiler ele geçirildiğini kaydetti. Sanığın bu olaydan sonra kendisine yönelik tutuklama veya gözaltına alınma gibi bir durumdan endişe duyduğu için kendisini telefon hattından arayan kişilere, "Whatsapp'tan görüşelim" diyerek teknik takibe yakalanmaktan kurtulmaya çalıştığını belirtti. Sanığın öldürülen oğlu için kendisine ait akaryakıt istasyonunda çeşme yaptırdığı ve üzerine de oğlunun kod adı olan "Kandil Amed" yazdırdığı, kurumsal bir akaryakıt firmasının çeşme yaptırıp üzerine "Kandil Amed" yazmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekilerek çeşmenin sanık tarafından yapıldığına kanaat getirildi.

TEHDİT EDİLDİYSEN NEDEN ŞİKÂYETİN YOK

İstinaf Mahkemesi sanık aleyhine ifade veren gizli tanıkların, sanıkla aralarında bir husumet bulunmadığı için ifadelerine itibar edildiğini, sanığın işyerindeki aramada terör örgütü YPG'ye nakdi yardım yaptığına dair şirket kayıtları bulunduğunu, savunmasında Kobani'den gelenlere yardım ettiğini iddia etmiş olsa da kayıtlarda bu hususun açıkça belli olmadığından savunmasına itibar edilmediğini belirtti. Sanık terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiğini belirtmiş olsa da tehdit edildiğine dair savcılığa veya polise hiçbir müracaatının bulunmadığından PKK'ya maddi kaynak aktarımında bulunduğu sabit görüldüğünden verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasında bir isabetsizlik görülmediği ifade edildi. Kararda, delillerin hukuka uygun biçimde elde edildiği, vicdani kanaatin tam hasıl olması nedeniyle mahkumiyet kararının onanmasına karar verildiği anlatıldı.



Mehmet Çelik

GİZLİ TANIKLAR: PKK'NIN PARASINI AKLIYOR

Cesur Yürek kod adlı gizli tanık: "Çeysa İnşaatın sahibidir. Oğlu Kobani'de öldürüldü. PKK'ya vergi adı altında düzenli ödeme yapar. Örgüte verdiği paralardan dolayı belediyeler de kendisine inşaat işlerinde ciddi kolaylıklar sağlar. PKK tarafından Lice kırsalına vergilendirme için çağrılan işadamlarından biridir. Kendisi Diyarbakır'da terör örgütünün kimden ne kadar vergilendirme alınacağının belirlenmesinde aktif rol oynar."

Som kod adlı gizli tanık: "Oğlunun ölümünden sonra örgütün parasını Diyarbakır'da büyük inşaat yatırımları ile değerlendirerek örgüte mali gelir sağlamaktadır. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri, yapacağı inşaat işlerinde hiçbir sıkıntı çıkarmazlar. Kendisi bu durumdan yararlanarak elde ettiği kazançların hatırı sayılır kısmını PKK'nın Lice ve Hani kırsalındaki HPG Mali Gelir Komitesindeki teröristlere aktarır. Kobani'nin terör örgütü YPG'nin eline geçmesinden sonra bu bölgenin yeniden imar ve alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere birçok iş makinesi satın alarak Büyükşehir Belediyesinden hibe etme yöntemlerini kullanarak Kobani'ye gönderdi. Kobani'nin yıkımından dolayı yeniden imarı için örgütten talimat almıştır."