Hemşirelerin pandemide karşılaştıkları zorlukları sessiz tiyatro ile anlattılar

Cumhuriyet Meydanı'nda 15 fakülte öğrencisi tarafından sahnelenen "Kovid-19'da hemşirelik" isimli sessiz sokak tiyatrosu vatandaşlarında ilgisini çekti.

Tiyatro gösterisinde hemşireler ve sağlık çalışanlarının salgın döneminde karşılaştıkları zorluklar anlatıldı.

Gösterisinde bir tarafta şiddete uğrarken diğer tarafta taç takılan bir sağlık görevlisi yer alırken, başka bir sağlık görevlisi de salgın nedeniyle evine eşine ve çocuğuna cam arkasından ulaşamaması yer aldı.

Bir diğer anlatımda ise koronavirüse karşı hasta olan bir kişinin etrafını etten duvar ören sağlık çalışanlarının vatandaşı virüse karşı koruması anlatıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, öğrenciler tarafından düzenlenen sessiz sokak tiyatrosunun verdiği mesajları anlamlı bulduğunu söyledi.

Emeği geçen öğrencileri tebrik ve taktir ettiğini söyleyen Levent, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Sağlıkta şiddeti, pandemi de sağlık teşkilatının başta hemşirelerimiz olmak üzere çektikleri sıkıntıları, bir taraftan baş tacı edilirken bir taraftan da uğradıkları şiddeti en güzel şekilde sessiz tiyatro ile yansıttılar. Buda bizim için çok önemli. Sadece görselde hareketleri ile mimikleri ise bize yansıttılar. Ben o yüzden çok anlamlı buldum. Bu gibi etkinliklerin ülkemizde şehrimizde olması bizim için çok önemli. Geleceğe ışık tutması açısından, insanlarımızın bir takım hizmetleri veren kamu kurum ve kuruluşlarımıza saygılarının artması bakımından. Başta sağlık çalışanlarımıza saygılarının artması açısından çok büyük önem arz ettiğini belirtmek istiyorum."