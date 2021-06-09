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Giriş Tarihi: 9.6.2021 07:32

’da zehir tacirlerine operasyon

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan torbacıların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde 25 adreste 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Operasyon kapsamında adreslere gören polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere 'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon
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