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Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:51

Jandarma’dan başarılı bir operasyon daha

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Jandarma’dan başarılı bir operasyon daha

’da bir adrese yapılan operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette bin 910 kök dişi hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı Delibekirli mahallesinde ikamet eden Z.Ö., M.Ö., Z.O., Ü.O. ve A.H.Ö. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiklerinin bilgisini aldı.

Konu ile ilgili söz konusu adrese operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi, narkotik köpeği Tonaj'ın yardımı ile evde ve evin eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda evin bahçesine ekili vaziyette boyları 30 ila 310 cm arasında değişen toplam bin 920 kök dişi hint keneviri, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili Z.Ö., M.Ö., Z.O., Ü.O. ve A.H.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Jandarma’dan başarılı bir operasyon daha
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