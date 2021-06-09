Kaçakçılara ağır darbe!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir grubun yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamülleri, makaron ve sahte TAPDK bandrollerini piyasaya sürdüklerine dair bilgilere ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan takip sonucu Kocaeli merkezli olarak Mersin, İstanbul ve Sakarya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN

Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin200 boş makaron, 590 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 sahte TAPDK Bandrolü, 2000 sökülmüş TAPDK Bandrolü, 33 Kilo nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 sigara sarma makinesi, 250 boş tütün ambalajı, 143 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 TAPDK Bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.