Kafeler Cumartesi açık mı? Kafe ve restoranlar Cumartesi kaça kadar açık? Hafta sonu restoran ve kafe çalışma saatleri!

Tam kapanma sürecinde evlerde bunalan vatandaşlar soluğu sahil, park, kafe ve restoran gibi mekanlarda alıyor. Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı devam etse de vatandaşlar çareyi Cumartesi günü dışarı çıkmakta buluyor. Bu nedenle, kafeler Cumartesi açık mı, kafe ve restoranlar Cumartesi kaça kadar açık gibi sorular son bir haftadır gündemimizde yer alıyor. İşte hafta sonu restoran ve kafe çalışma saatleri.

RESTORAN VE KAFELER CUMARTESİ AÇIK MI, KAFELER CUMARTESİ KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme süreciyle ilgili, Haziran ayını da kapsayan bir genelge yayınladı. Genelgede, kafe ve restoranların Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kurallara uyacak şekilde açılacağı belirtildi. İşletmeler belirtilen günlerde yasak bitiminden 1 saat öncesine kadar masada servis, gel-al ve paket servis, akşam saat 21:00'den itibaren de sadece paket servis hizmeti verecek.