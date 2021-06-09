Kafeler Cumartesi açık mı? Kafe ve restoranlar Cumartesi kaça kadar açık? Hafta sonu restoran ve kafe çalışma saatleri!

Tam kapanma sürecinde evlerde bunalan vatandaşlar soluğu sahil, park, kafe ve restoran gibi mekanlarda alıyor. Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı devam etse de vatandaşlar çareyi Cumartesi günü dışarı çıkmakta buluyor. Bu nedenle, kafeler Cumartesi açık mı, kafe ve restoranlar Cumartesi kaça kadar açık gibi sorular son bir haftadır gündemimizde yer alıyor. İşte hafta sonu restoran ve kafe çalışma saatleri.
RESTORAN VE KAFELER CUMARTESİ AÇIK MI, KAFELER CUMARTESİ KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme süreciyle ilgili, Haziran ayını da kapsayan bir genelge yayınladı. Genelgede, kafe ve restoranların Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kurallara uyacak şekilde açılacağı belirtildi. İşletmeler belirtilen günlerde yasak bitiminden 1 saat öncesine kadar masada servis, gel-al ve paket servis, akşam saat 21:00'den itibaren de sadece paket servis hizmeti verecek.
HAFTA SONU KAFE ÇALIŞMA SAATLERİ
Restoran ve kafeler, Cumartesi günü de dahil olmak üzere haftanın altı günü 07:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı olduğu için kafe ve restoranlar 07:00-00:00 saatleri arasında yalnızca paket servis hizmeti verecek.
KAFELERLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER NELER?
Kafe ve restoranlar faaliyetlerine şu şartlar altında devam edecek:
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.