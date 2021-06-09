Kâğıthane’de ısınmak için yakılan ateş 3 aracı yaktı

Olay, 05.30 sıralarında Kâğıthane Çağlayan Mahallesi Taşlık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan 34 UG 530 plakalı kamyonette kalan bazı kişiler ısınmak amacıyla kamyonetin kasasında ateş yaktı.Bir anda büyüyen ateş kamyoneti sardı. Ateş yakan kişiler kendilerini kamyonetten dışarıya attı. Büyüyen alevler kamyonetin çevresinde park halinde bulunan 34 YM 8922 ve 34 NR 1176 plakalı iki otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangında kamyonet tamamen yandı. Ayrıca kamyonetin çevresinde bulunan iki otomobil de yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangın sonrasında uzun süre soğutma çalışması yaptı.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.