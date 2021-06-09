Kalbinden bıçaklanmış

Malatya'da, Atatürk Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan 40 yaşındaki Mehmet Nogay beraber yaşadığı öğrenilen Melisa G.,tarafından bıçakla öldürmesinin ardından yapılan ilk otopsi sonuçlarına göre, kalbine aldığı bıçak darbesi ile öldüğü vücudununda ise çok sayıda kesik izlerinin olduğu belirtildi.

Olay Cumartesi sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Merkezdeki Atatürk Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan 40 yaşındaki Mehmet Nogay ile Battalgazi Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi'ndeki eski Ziraat lojmanında birlikte kaldığı kadın arkadaşı Melisa G. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Nogay, bıçakla ağır yaralanarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayı ardından polise teslim olan Melisa G., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.