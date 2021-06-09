Kardeşini döven kişiye kurşun yağdırdı!

Olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan Ercan Y., tahliye olduktan sonra kardeşini darp eden Yasin Ç.'yi tehdit etmeye başladı.