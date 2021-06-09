Kayseri'de korkunç kaza! Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

OTOMOBİL İLE POLİS ARACI ÇARPIŞTI
Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesinde tartışan Necla ve Gökay Altıntaş çiftini polis aracına alarak, aile içi şiddet merkezine götüren polis memuru Burak Karaca yönetimindeki 38 A 7461 plakalı polis aracı, tali yoldan çıkan Hacer Özkan yönetimindeki 38 DF 271 plakalı otomobille çarpıştı.
2'Sİ POLİS 5 YARALI
Kazada polis memurları Burak Karaca ve Aslan Er ile diğer aracın sürücüsü Hacer Özkan araçta sıkışırken, Necla ve Gökay Altıntaş çifti ise yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.