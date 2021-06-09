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Giriş Tarihi: 9.6.2021 19:10

'de korkunç kaza! aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

DHA
Kayseri'de korkunç kaza! Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

'de aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

'deki feci kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi.

OTOMOBİL İLE POLİS ARACI ÇARPIŞTI

Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesinde tartışan Necla ve Gökay Altıntaş çiftini aracına alarak, aile içi şiddet merkezine götüren polis memuru Burak Karaca yönetimindeki 38 A 7461 plakalı polis aracı, tali yoldan çıkan Hacer Özkan yönetimindeki 38 DF 271 plakalı otomobille çarpıştı.

2'Sİ POLİS 5 YARALI

Kazada polis memurları Burak Karaca ve Aslan Er ile diğer aracın sürücüsü Hacer Özkan araçta sıkışırken, Necla ve Gökay Altıntaş çifti ise yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kayseri'de korkunç kaza! Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı
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