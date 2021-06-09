Kaza sonrası akılalmaz olay! 'FETÖ'cüsünüz' deyince ortalık karıştı...





KÜFRETTİ YENİDEN ARBEDE YAŞANDI

Daha sonra aracın yanına giden Rıdvan isimli şahıs ile Muhammed K., tartışma yaşadı. Bu sırada Rıdvan isimli şahıs işyeri sahiplerine küfredince ortalık yine karıştı. Polis, yaşanan arbedede tarafları araya girerek, uzaklaştırdı.



YETMEZMİŞ GİBİ GAZETECİLERİ DE HEDEF ALDILAR

Hızını alamayan ikili bu kez kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirini hedef aldı. Muhammed K., muhabire "Biz bir kaza yaptık, haksızız. Siz bizi neden kameraya alıyorsunuz, bu bir suç" diyerek tepki gösterdi.

Kaza sonrası 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed K.'ya para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Muhammed K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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