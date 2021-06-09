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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:05 Son Güncelleme: 9.6.2021 08:05

? ayın kaçında, idrak edilecek?

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek?

İslam alemi için anlamı ve önemi oldukça fazla olan Kurban Bayramı’nın 2021 yılında hangi güne denk geldiği merak konusu olarak , ayın kaçında, ? gibi sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

" ne zaman?" sorusu merak konusu oluyor. Her yıl Ramazan Bayramının ardından idrak edilen, islam dini için oldukça önemli ve anlamlı olan Kurban Bayramı'nın bu yıl ayın kaçında denk geldiğini öğrenmek isteyenler , ayın kaçında, ? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;



2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek?
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