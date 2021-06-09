Kurban bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tarihi

Bu senenin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatili gün sayısı, her yıl vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı tarihini her yıl takvim ile açıklanıyor. Peki, bu sene Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, 2021 Kurban Bayramı'nın denk geldiği tarih ve Kurban Bayramı tatili gün sayısı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;