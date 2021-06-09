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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:22

ne zaman? Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tarihi

Kurban bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tarihi

için kısa bir süre kaldı. Hem kurbanlık için hem de tatil için plan yapan vatandaşlar, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe, hangi aya denk geliyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Kurban Bayramı tarihi ve hangi aya denk geldiği, bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu. Aşağıda, Kurban Bayramı 2021 tarihi yer alıyor.

Bu senenin ikinci bayramı olan tarihi ve bayram tatili gün sayısı, her yıl vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı tarihini her yıl takvim ile açıklanıyor. Peki, bu sene Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, 2021 Kurban Bayramı'nın denk geldiği tarih ve Kurban Bayramı tatili gün sayısı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;



2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Kurban bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tarihi
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