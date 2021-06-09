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Giriş Tarihi: 9.6.2021 09:00 Son Güncelleme: 9.6.2021 09:12

Kuyudaki vahşette kan donduran detaylar...

DHA
Kuyudaki vahşette kan donduran detaylar...

Esenyurt'ta bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdü. Öldürdüğü arkadaşının cansız bedenini ise bir araçla Büyükçekmece'de iş yerine ait araziye getirerek buradaki kuyuya attı. Polis ekipleri şüphelinin ifadesi üzerine kuyuda ölen kişinin cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan cinayet zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kuyudan çıkarılan kişinin cansız bedeni de morguna kaldırıldı.

Olay Büyükçekmece, Karaağaç Mahallesi'nde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Mayıs'tan beri Hakan Ç. (35) isimli bir kişiden haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. , Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri de kayıp ihbarı yapılan Hakan Ç.'nin çalıştığı iş yerine giderek en son görüştüğü kişinin Hurşit B. (61) olduğunu tespit etti.

POLİS CİNAYETİ KISA SÜREDE ÇÖZDÜ

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Hurşit B'nin iş yerinde şüpheli hareketler sergilediğini öğrendi. Ekipler cinayet zanlısı Hurşit B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı sorguda, Hurşit B. bir süre önce iş yerinde Hakan Ç. ile alkol aldığını ve aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Daha sonra da Hurşit B. tartışma sonucunda Hakan Ç.'yi boğarak öldürdüğünü bir araç ile Büyükçekmece'de iş yerine ait bir araziye giderek burada bulunan kuyuya attığını itiraf etti.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri yaptığı sorgulama sonrası, Hurşit B.'nin tarif ettiği araziye giderek kuyuda inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kuyuda Hakan Ç'nin cesedine ulaştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri Hakan Ç.'nin cansız bedenini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hakan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hakan Ç.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kuyudaki vahşette kan donduran detaylar...
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