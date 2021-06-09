Kuyudaki vahşette kan donduran detaylar...

Olay Büyükçekmece, Karaağaç Mahallesi'nde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Mayıs'tan beri Hakan Ç. (35) isimli bir kişiden haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri de kayıp ihbarı yapılan Hakan Ç.'nin çalıştığı iş yerine giderek en son görüştüğü kişinin Hurşit B. (61) olduğunu tespit etti.