Maltepe’de kalaşnikof şoku! Silahlı adam tutuklandı

Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde gündüz kavga eden 2 grup, gece buluşmuş, olay yerine 2 otomobille gelen grup ve yaya grup arasında kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıkmıştı. Olay yerine otomobille gelen Mesut Yılmaz bacağından yaralanırken şoför koltuğunda oturan Mevlüt Sağdıç başından yaralanmıştı. Olaydaki diğer otomobil ile izini kaybettiren V.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonucu, Esenkent, Metin Sokak üzerindeki evde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli adam, emniyet ifadesinde Dragosta arkadaşlarıyla piknik yaptıklarını söylerken devamında 'F.C. ve S.K. isimli şahıslarla karşılaştım. Muhabbet ederken S.K. bana 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diye kızdı ve beni darp etti. Yanlarındaki diğer şahıslar da darp etti.' şeklinde konuştu.