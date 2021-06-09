Maltepe’de kalaşnikof şoku! Silahlı adam tutuklandı

Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde gündüz kavga eden 2 grup, gece buluşmuş, olay yerine 2 otomobille gelen grup ve yaya grup arasında kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıkmıştı. Olay yerine otomobille gelen Mesut Yılmaz bacağından yaralanırken şoför koltuğunda oturan Mevlüt Sağdıç başından yaralanmıştı. Olaydaki diğer otomobil ile izini kaybettiren V.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonucu, Esenkent, Metin Sokak üzerindeki evde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Şüpheli adam, emniyet ifadesinde Dragosta arkadaşlarıyla piknik yaptıklarını söylerken devamında 'F.C. ve S.K. isimli şahıslarla karşılaştım. Muhabbet ederken S.K. bana 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diye kızdı ve beni darp etti. Yanlarındaki diğer şahıslar da darp etti.' şeklinde konuştu.
'ARABANIN CAMINDAN KALAŞNİKOFLA ATEŞ ETTİM'
İfadesinin devamında şüpheli V.Ö., 'Daha sonra bu şahısların tekrar konuşmak için beni çağırdıklarını duydum. Ama beni yine darp etmelerinden korktuğum için olayda kullandığım kalaşnikofu alarak arkadaşlarımın içinde olduğu araçla beni çağırdıkları yere gittik. Seyir halindeyken birinin adımı seslendiğini duymam ile biz durduk. Bu şahıslardan F.C. elindeki silahla bize şoförün oturduğu taraftan ateş etmeye başladı. Arkadaşlarımın yaralandığını görmem ile kalaşnikof ile aracın camından dışarı doğru ateş ettim. Hedef gözetmedim. Sonra hemen araçtan inerek yaya olarak kaçtım.' sözlerini sarfetti.
'PİŞMANIM' DEDİ
Aynı zamanda şüpheli adam ifadesinde kullandığı kalaşnikofu, oturduğu mahalleden tanıdığı bir kişiden aldığını ve Suriye'ye gidip gelen S.K.'nın kendisine verdiğini söylerken 'Daha sonra bu kişinin Suriye'de vefat ettiğini duydum. Bir daha da kendisinden hiç haber alamadım. Bu nedenle silah bende kalmıştı. Bu şekilde ruhsatsız silah bulundurduğum ve olayda kullandığım için çok pişmanım' ifadelerini kullandı.