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Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:02

’da en çok konuşulan Türk oldu

Mehmet Karadağ Avrupa’da en çok konuşulan Türk kuaför oldu

dünyaca ünlü yıldız ’den teklif almış ve gündemden düşmemişti. Haberler sonrası arama motorunda ismi en çok arananlar listesine giren başarılı saç tasarım sanatçısı Karadağ, ’da en çok konuşulan Türk oldu.

teklifi sonrası yoğunluktan şikayetçi olmadığını dile getiren ; ''İşinizi sevdiğiniz zaman yoğunluk aşka dönüşüyor'' dedi.
Mehmet Karadağ, saç trendleri hakkında bilgiler vererek; "2021'in saç stilleri cesur kesimler ve renkler ile dolu diyebiliriz. Aynı zamanda önceki yıllara kıyasla daha zahmetsiz saç stillerinin öne çıktığı yeni yılda, odak noktamız saç rengine ve kesimlerine dönüyor.


Fazla uğraş gerektirmeyen saç kesimleri ile doğallık vurgulanırken, uyandığınız an 'hazır' görünen saçlara yönleniyor. Son yıllarda doğal dalgaların trend olduğunu görmüştük ancak 2021'de kabarık, elektriklenen hatta dağınık saçlar moda! Kısacası kıyafetlerdeki konfor teması saç stillerinde yankılanıyor diyebiliriz. Saç stilleri konusunda daha rahat olduğumuz yeni yılda, büyük değişimleri renklerde yapabilirsiniz.

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Mehmet Karadağ Avrupa’da en çok konuşulan Türk kuaför oldu
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