Menderes Belediyesine polis baskını

Menderes Belediyesi'nin emlak ve hukuk birimlerinde arama yapan polis, Başkan Kayalar'ın geçtiğimiz günlerde Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atadığı eski asker Aybars Ş'yi de gözaltına aldı.

ARAMA YAPILDI

Menderes Cumhuriyet Savcılığının talimatı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda savcılık talimatıyla Menderes Belediyesi'ne giden polis ekipleri belediye binasında arama yaptı. Emlak Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde arama yapan polis, bazı isimlerin bilgisine başvurdu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın geçtiğimiz günlerde Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atadığı Aybars Ş'nin bulunduğu odada ayrıntılı arama ve inceleme gerçekleştirildi.



Aybars Ş.

ESKİ ASKER

Eski bir asker olan ve önceki yıllarda belediyeye memur olarak geçen Aybars Ş'nin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Aybars Ş'nin ayrıca Menderes'te bulunan evinde de arama yapıldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı hazine arazilerine yapılan kaçak yapılara göz yumduğu ve işlem yapmadığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet etmişti. Kayalar ise Rüzgar'ı görevden almıştı. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de CİMER şikayetinde adı geçtiği için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Menderes Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü belediyede yapılan inceleme ve çalışmayla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

TABLETE EL KONDU

Öte yandan Sabah'ın ulaştığı bilgiye göre operasyon bir vatandaşın şikayeti üzerine Menderes Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine gerçekleşti. Hukuk işleri müdürlüğü görevine yeni atanan Şakar'ın zimmet suçu işleyerek tablet aldırdığı iddiası üzerine polis Şakar'ın belediyedeki makam odasında ve evinde arama yaptı. Şakar'ın evinde yapılan aramada polisin bulduğu bir adet tablete el koyduğu, başka bir suç unsuruna ise rastlanmadığı öğrenildi.

KAYALAR AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar; "Polisler bu sabah belediyeye gelmiş. Ben o sırada belediyede değildim. Hukuk müdürümüzün odasında bir arama yapılmış. İki tablet alındığı ve ödemesinin yapılmadığına dair bir firma sahibi şikayette bulunmuş. Bu şikayet üzerine savcıların talimatıyla hukuk müdürümüzün odasında 7 polis arama yapıyor. Belediyeye bir operasyon yapılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Arkadaşımız şuan gözaltında olduğu için kendisiyle henüz konuşamadık." dedi.