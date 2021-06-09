Minibüsçülerin sıra kavgası: 1 ölü

Yolava'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sıra bekleyen Yaşar Balcı ve Yakup Köse, bir anda sıra kavgasına tutuştu.

Sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine cebindeki kasatura tabir edilen bıçağı çıkaran Yaşar Balcı, Yakup Köse'yi, ensesinden yaraladı. Olayı gören tanıkların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerinin müdahale ettiği Köse, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Yaşar Balcı ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Katil zanlısı Yaşar Balcı